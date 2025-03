Pamela Anderson tra le star di Place to Be, film diretto da Kornél Mundruczó

L'attrice Pamela Anderson, che sta vivendo una nuova fase della sua carriera grazie a The Last Showgirl, reciterà nel film Place to Be.

Pamela Anderson, dopo il successo ottenuto con The Last Showgirl, è entrata nel cast di Place to Be, il nuovo film che sarà diretto da Kornél Mundruczó.

Il regista ritornerà quindi dietro la macchina da presa a distanza da qualche anno dall'arrivo nelle sale di Pieces of a Woman, che ha avuto come star Vanessa Kirby.

Il cast del film di Mundruczó

Place to Be avrà tra gli interpreti anche Ellen Burstyn e Taika Waititi e le riprese si svolgeranno a Sydney, Australia.

Kornél Mundruczó ha dichiarato che è elettrizzato nell'aver coinvolto un cast così talentuoso e all'insegna della diversità. Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Amo davvero Pamela Anderson: è un'attrice così versatile e la sua performance più recente in The Last Showgirl è stata incredibile. Ha dimostrato un tale coraggio e sono tremendamente entusiasta nel lavorare con lei".

Pamela Anderson in The Last Showgirl

L'ex star di Baywatch, per la sua interpretazione nel progetto diretto da Gia Coppola, ha ottenuto prestigiose nomination come quelle ai SAG, ai Golden Globe e ai Gotham Awards.

Tra i suoi prossimi progetti ci sarà il reboot della commedia Una pallottola spuntata con star anche Liam Neeson, e Rosebush Pruning diretto da Karim Ainouz nel cui cast ci sono anche Riley Keough, Callum Turner, Elle Fanning Jamie Bell, Lucas Gage e Tracy Letts.

Cosa racconterà Place to Be

Il nuovo film Place to Be sarà scritto da Kata Weber, già nel team di Pieces of a Woman, e racconterà la storia della pragmatica Brooke (Burstyn) e dello sconcertato Nelson, da poco divorziato (Waititi), mentre viaggiano da Chicago a New York per riportare a casa un piccione viaggiatore smarrito.

Pamela avrà il ruolo di Molly, la figlia di Brooke, che sta cercando di ritrovare la sua stabilità dopo la fine del suo secondo matrimonio. La donna è alle prese con l'ansia a causa della situazione della madre, che si oppone all'idea di trasferirsi in una casa di riposo.

Nel team della produzione ci sono Jomon Thomas (Monkey Man, Hotel Mumbai), Megan Wynn (Together, Poker Face), e Alexander Rodnyansky (Loveless, Beanpole).