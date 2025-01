Pamela Anderson: la sua reazione alla mancata nomination agli Oscar 2025 per The Last Showgirl

Ecco la reazione dell'ex star di Baywatch dopo le candidature agli Oscar che non la vedono inclusa per il suo lavoro in The Last Showgirl.

Dopo l'annuncio delle nomination ai Premi Oscar 2025, Pamela Anderson, una delle grandi escluse per la sua performance in The Last Showgirl, ha condiviso il proprio punto di vista sull'argomento.

L'attrice ha ricevuto parecchi elogi per la sua interpretazione e molti la ritenevano una delle favorite a ricevere una candidatura come miglior attrice protagonista. Il suo nome non rientra nella shortlist definitiva.

La reazione di Pamela Anderson alla mancata candidatura agli Oscar

In una recente intervista, Anderson ha raccontato il suo stato d'animo dopo la mancata nomination:"Ovviamente, mi sarebbe piaciuto essere nominata. È un onore anche solo essere considerata ma sono incredibilmente grata per l'amore e il supporto che ho ricevuto per questo progetto".

L'ex star di Baywatch prosegue:"Questo film significa molto per me, e sono orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto. Non si tratta solo dei premi, si tratta di raccontare una storia che tocca le persone".

La rivincita di Pamela Anderson con The Last Showgirl

Sin da subito, l'attrice si è interessata al progetto di Gia Coppola, definendola una 'questione di vita o di morte'. Dopo aver letto la sceneggiatura, sentiva che avrebbe dovuto partecipare al film.

Il successo del film è una sorta di rivincita per Pamela Anderson:"Ho sbagliato. Non ho lavorato abbastanza oppure le persone mi vedono solo in un certo modo, perché sono caduta in alcune trappole. Voglio essere definita da ciò che faccio, non da ciò che è stato fatto a me".

Nel cast del film anche Jamie Lee Curtis, Brenda Song e Kiernan Shipka.