Pamela Anderson rivela: 'Ruth Handler mi ha regalato una delle prime Barbie'

Pamela Anderson ha rivelato di aver conosciuto Ruth Handler, creatrice della Barbie e co-fondatrice della Mattel.

La star di Baywatch, intervistata da Elle, ha condiviso un dettaglio inaspettato della sua vita.

Un'amicizia inaspettata

Parlando con il magazine americano, Pamela Anderson ha rivelato di essere diventata amica di Ruth Handler prima della sua morte, avvenuta nel 2002 all'età di 85 anni nella città di Los Angeles.

L'attrice ha raccontato: "Ruth Handler mi ha regalato una delle prime Barbie. Era una mia vicina. E mi ha donato la prima Barbie platinum, quella che indossa un costume da bagno rosso".

Pamela ha però ammesso che, nonostante le somiglianza tra la bambola e il suo look nella serie Baywatch, non sentiva di avere in comune molto con l'icona del mondo dei giocattoli: "Mi sentivo più vicina a Barbarella, o forse Barb Wire, rispetto a Barbie".

Barbie, la storia della bambola più importante e controversa del mondo

Pamela Anderson, nella sua intervista, ha poi spiegato che dopo la pubblicazione della sua autobiografia Love, Pamela, sta godendo di una rinnovata popolarità: "Ci sono molte persone che vengono da me per strada e dicono: 'Non avevo idea di chi fossi, e mi dispiace per quello che pensavo di te prima, perché ora mi piaci'. Rispondo: 'Cosa pensavi di me prima?'".