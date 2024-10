Pamela Anderson: "La rinascita della mia carriera è stato come uscire dalla depressione"

Quando si pronuncia il nome di Pamela Anderson, si potrebbe pensare ai suoi inizi con Playboy o al suo sensuale ruolo di C.J. Parker nella serie Baywatch, ma ora l'ex-modella e attrice canadese sta cercando di cambiare la percezione del suo corpo nella mente di molte persone.

La sua determinazione a farlo, ha condiviso in una recente intervista con Variety, arriva dopo due decenni di profonda depressione. "Mi sembra di essere passata da 'Baywatch' a Broadway", ha dichiarato la Anderson, riconoscendo nel ruolo di Roxie Hart nella nuova produzione di Broadway di Chicago un punto di svolta per lei.

"Non so cosa sia successo nel frattempo, è tutto molto confuso. Sono solo felice di essere qui, in questo momento, perché credo di aver sofferto di depressione per un paio di decenni".

Pamela, A Love Story: un frame del film

La Anderson ha poi raccontato come Rob Marshall, che ha diretto l'adattamento cinematografico di Chicago, vincitore di un Oscar, l'abbia contattata personalmente per il ruolo di Roxie a Broadway. È arrivato in un momento in cui la Anderson voleva disperatamente prendere il controllo della propria narrazione, dato che le famigerate storie del suo passato e sul suo matrimonio con il batterista Tommy Lee hanno iniziato a riemergere grazie alla serie Pam & Tommy.

"Non l'ho mai vista, non ne so nulla e non ho niente a che fare con la serie", ha continuato la Anderson. "Ma il produttore Barry Weissler mi ha chiamato di nuovo, dicendomi: 'Pamela, so che sei capace di tanto. Non andrai a fondo in questo modo'".

La nuova svolta a Hollywood

In parte risposta e in parte auto-riflessione, la Anderson ha lavorato con il documentarista Ryan White per raccontare la propria storia nel film di Netflix Pamela, A Love Story. Il documentario ha ricevuto due nomination ai 75° Creative Arts Emmys, ma soprattutto ha attirato l'attenzione di Gia Coppola, che stava cercando una star per il suo dramma ambientato a Las Vegas, The Last Showgirl. La Anderson è stata premiata per la sua interpretazione e si è già guadagnata il premio Golden Eye al Festival di Zurigo la scorsa settimana.

"Mi sono trasformata, questa era la mia intenzione", ha detto Anderson a proposito dell'accettare questo ruolo. "Prima ricordo di aver pensato: 'Questa potrebbe essere la mia unica possibilità. Potrei non fare mai più un altro film'. C'è una scena di rottura, quando mi strappo il costume di dosso. Sono andata da Gia, dicendo: 'Sono pronta. Sono pronta ora'. L'abbiamo fatta in una sola ripresa".

Per la Anderson, riaccendere la sua carriera non è stato tanto riprendere da dove aveva lasciato, quanto continuare un viaggio che aveva intrapreso e che aveva bisogno di portare a termine: "Voglio solo sapere di che pasta sono fatta. Non c'è mai abbastanza tempo, quindi perché non provarci?".