Mediaset frena su Alessandro Cattelan: la trattativa si è arenata o è solo rimandata?

La verità si scoprirà solo nel corso della giornata odierna, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset per l'autunno 2025, ma pare che sarà necessario raffreddare l'entusiasmo intorno al passaggio di Alessandro Cattelan alle reti del Biscione.

A riportare la novità è Fanpage, secondo cui, in base a quanto appreso da una fonte vicina alla Direzione Intrattenimento Mediaset, il nome del conduttore non comparirà nei prossimi palinsesti. Resta da capire se la trattativa con l'ex volto di Sky si è completamente arenata oppure è solo rimandata.

Quali sono i piani di Pier Silvio Berlusconi per Cattelan?

Jimmy Fallon faccia a faccia con Cattelan

Proprio nella giornata di ieri si parlava insistentemente dell'arrivo del conduttore piemontese a Cologno Monzese . D'altronde le parole di Stefano Coletta lo scorso 27 giugno, in occasione degli upfront RAI, non avevano lasciato spazio a molte speranze di rivedere Cattelan a viale Mazzini: quella definizione di "talento difficile" sembrava avere definitivamente chiuso la porta alla collaborazione iniziata nel 2021.

Le ultime indiscrezioni, però, aprono alla possibilità che la chiusura del 2025 sarà più amara del previsto: assente dalla programmazione RAI, Cattelan potrebbe non tornare in TV neppure sulle reti Mediaset. A quanto pare l'interesse di Pier Silvio Berlusconi per lui rimane fortissimo, anzitutto per il suo stile ormai inconfondibile, in secondo luogo perchè questo significherebbe strappare ancora un altro volto alla concorrenza (dopo Max Giusti, Simona Ventura e Gigi D'Alessio).

Per Alessandro Cattelan si prospettava già un impegno - su Canale 5 o Italia 1 - in quella che ormai è diventata la sua fascia d'elezione, la seconda serata, ma così non sarà nei prossimi mesi.

Come già accaduto per Barbara D'Urso in RAI, sembra che anche l'ex conduttore e direttore artistico di X Factor dovrà attendere il nuovo anno.

Alessandro Cattelan "si consola" con Italia's Got Talent

Il suo nome, si diceva, non figura per il momento accanto a nessuno dei programmi che conduceva in Rai, compresi quelli di RaiPlay. E se l'indiscrezione riportata da Fanpage dovesse trovare conferma durante la presentazione dei prossimi palinsesti, non sarà Mediaset il rifugio professionale di Alessandro Cattelan, almeno non nell'immediato.

Escludendo contatti con altri network di cui al momento non si ha notizia, il futuro del conduttore al momento ha solo un nome: quello di Italia's Got Talent, per cui sarà giudice insieme a Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini. Trasmessa su Disney+ dal prossimo 5 settembre, la prossima stagione del talent, che verrà presentata il 17 luglio a Milano, è in questo momento il solo impegno sicuro di Cattelan per ciò che resta di un anno che pure era cominciato carico di promesse.