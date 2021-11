Le pagine della nostra vita: Ryan Gosling voleva cacciare Rachel McAdams dal set del film

Non sempre gli attori e le attrici vanno d'accordo durante le riprese di un film ma nel caso de Le pagine della nostra vita le divergenze artistiche tra Ryan Gosling e Rachel McAdams erano così radicate che l'attore ha perfino cercato di convincere il regista a sostituire la sua co-protagonista femminile con un'altra interprete.

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una scena di Le pagine della nostra vita (2004)

Il regista della pellicola, Nick Cassavetes, ha raccontato l'aneddoto del litigio durante un'intervista rilasciata da VH1: "Forse non dovrei raccontare questa storia, ma in realtà la McAdams and Gosling inizialmente non andavano affatto d'accordo sul set. Per niente."

"Ryan venne da me, mentre c'erano 150 persone in piedi, comparse e membri della troupe, pronte per questa grande scena, e mi disse: 'Nick vieni qui. La uoi cacciare dal set e cercarne un'altra? Un'attrice capace di recitare con me? Non posso. Non posso recitare con lei. Tutto questo non ha alcun senso.'" Ha continuato il regista.

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una scena d'amore di Le pagine della nostra vita

Cassavetes riuscì a stemperare la situazione sul set de Le pagine della nostra vita costringendo i due attori a parlare di quello che stava succedendo: "Entrammo in una stanza con un produttore, hanno iniziato ad urlare e io sono uscito per fumare una sigaretta. Una volta venuti fuori dalla stanza erano carichi e pronti a recitare. Penso che Ryan abbia iniziato a rispettare Rachel per aver preso le difese del suo personaggio".