Paddington: in arrivo il terzo film con protagonista il simpatico orsetto

Paddington, il simpatico orsetto già al centro di due film, ritornerà per una terza volta sul grande schermo con un nuovo filmmaker impegnato dietro la macchina da presa.

Il produttore David Heyman ha infatti rivelato: "Non credo che Paul King dirigerà il terzo film. Ha realizzato i primi due e io e lui stiamo lavorando a un altro progetto insieme. Paul è davvero speciale. Stiamo sviluppando un terzo film di Paddington. Non abbiamo ancora uno script, abbiamo un trattamento su cui stiamo lavorando".

Heyman ha aggiunto: "Paul è coinvolto, volevo che lo fosse perché penso abbia una voce così significativa, ma non penso ne sarà il regista. Ha lavorato all'idea, l'ha ideata insieme a Simon Farnaby e Mark Burton e poi l'hanno sviluppata e sistemata un altro po', e poi penso si realizzerà la sceneggiatura e Paul collaborerà per definirla ulteriormente. Paul è un incredibile collaboratore, davvero positivo e di grande sostegno".

Nel secondo capitolo della storia l'orsetto era ormai felicemente diventato un membro della famiglia Brown e della comunità di Windsor Gardens, venendo però ingiustamente incolpato del furto di un prezioso libro.

La storia è ispirata ai libri scritti da Michael Bond che hanno venduto in tutto il mondo oltre 35 milioni di copie.