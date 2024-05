Paddington 3, l'orsetto è pronto a partire verso una nuova destinazione nel primo poster

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita nelle sale cinematografiche del terzo film su Paddington, previsto a gennaio del prossimo anno, ma nel frattempo grazie a Licensing Expo di Las Vegas è disponibile online il primo teaser poster del film che mostra l'orsacchiotto più famoso della Gran Bretagna pronto a partire verso la sua nuova destinazione.

Nell'immagine del manifesto si vede Paddington che tiene fra le mani il suo amato sandwich alla marmellata mentre davanti ad uno sfondo colorato di rosa, viola, arancione e oro insieme a delle piante tropicali. L'immagine non mostra altri dettagli e presumibilmente nei prossimi mesi sarà pubblicato il poster definitivo.

Viaggio in Perù

I dettagli che riguardano il terzo lungometraggio su Paddington al momento sono pochi. La produzione dovrebbe iniziare a luglio in previsione di una distribuzione nelle sale nel mese di gennaio 2025. Il film sarà diretto da Dougal Wilson, in sostituzione di Paul King che diresse i primi due episodi e che non tornerà dietro la macchina da presa per questo nuovo capitolo.

Il regista ha speso parole di elogio nei confronti del suo successore:"Dopo dieci anni di lavoro su Paddington mi sento incredibilmente protettivo nei confronti del piccolo orso, e sono felice che Dougal sarà lì a tenergli la zampa mentre intraprende la sua terza avventura sul grande schermo. Il lavoro di Dougal non è men che mai sorprendente: divertente, bello, sincero, fantasioso e totalmente originale. Una volta zia Lucy ci ha chiesto di prenderci cura di questo orso. So che Dougal lo farà in modo ammirevole".

In Paddington in Peru, il protagonista ritornerà nel territorio sudamericano per far visita all'amata zia Lucy, che ora si trova in una casa di riposo. I personaggi dovranno fare i conti con delle forze misteriose mentre si addentrano nella foresta pluviale e sui monti peruviani. Nel cast tornerà Ben Whishaw nel ruolo di Paddington, insieme ad Antonio Banderas, Emily Mortimer, Olivia Colman e Jim Broadbent.