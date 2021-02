Pacific Rim: La Zona Oscura, il trailer della serie animata di Netflix

Pacific Rim: La zona oscura arriverà il 4 marzo su Netflix e il primo trailer mostra delle sequenze in anteprima del progetto.

Il breve video, dedicato all'annuncio della data di uscita, mostra il look dei protagonisti e la loro preparazione prima di entrare in azione.

Lo show animato dedicato a Pacific Rim mostrerà l'Australia alle prese con enormi mostri, situazione che ha portato il mondo a una situazione di incertezza, non sapendo come affrontare l'evento apocalittico. Due giovani, Taylor e Hayley, vanno alla disperata ricerca dei genitori scomparsi e si imbattono in qualcosa che potrebbe diventare l'unica speranza per fermare il conflitto.

La serie animata è realizzata grazie alla collaborazione tra Polygon Pictures e Legendary Entertainment. Netflix avrebbe già approvato la produzione di due stagioni.

La breve sinossi condivisa online anticipa:

Mentre i kaiju emersi dall'oceano invadono l'Australia, due fratelli cercano i genitori e lottano per sopravvivere... insieme.