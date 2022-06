Pablo Larraín collaborerà con Netflix per realizzare il film El Conde

Netflix collaborerà con il regista Pablo Larraín in occasione del film El Conde, una commedia che offrirà un ritratto del dittatore cileno Augusto Pinochet.

La sceneggiatura sarà scritta dal filmmaker in collaborazione con Guillermo Calderón, il commediografo cileno e con cui ha già collaborato in occasione di Neruda e The Club.

Nel film El Conde si mostrerà Augusto Pinochet nel ruolo di un vampiro dell'età di 250 anni.

Il progetto sarà prodotto da Juan de Dios Larraín tramite la casa di produzione Fabula.

Il lungometraggio sarà una black comedy storica con al centro Augusto Pinochet che non è morto, ma in realtà è un vampiro. Dopo 250 anni trascorsi su questo mondo ha deciso di morire una volta per tutte, a causa dalle conseguenze causate dal suo disonore e dai conflitti in famiglia.

Una foto di El Conde

Nel cast del film ci saranno Jaime Vadell, Gloria Munchmeyer, Alfredo Castro e Paula Luchsinger.

Pablo Larrain ha dichiarato: "Siamo davvero felici che Netflix sia un posto in cui i registi che ammiro enormemente hanno realizzato dei film di vero valore. Usando la black comedy vogliamo osservare, capire e analizzare gli eventi accaduti in Cile e nel mondo negli ultimi 50 anni. Siamo totalmente certi che realizzeremo un buon lavoro e sarà senza alcun dubbio un'avventura: delle riprese impegnative, ma in grado di ispirare e molto significative".