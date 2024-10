Maria: Angelina Jolie offre un ritratto emozionante della cantante nel trailer del film di Pablo Larrain

Angelina Jolie è la star di Maria, il film diretto da Pablo Larraín che arriverà nei cinema italiani a gennaio con la distribuzione di 01 Distribution, e Netflix, che ne cura la distribuzione negli Stati Uniti, ha condiviso un nuovo trailer.

Nel video si possono vedere alcune scene in anteprima del progetto, presentato in estate alla Mostra del Cinema di Venezia.

Cosa racconterà il film Maria

Il film avrà come star, accanto ad Angelina Jolie, anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino.

Nel trailer di Maria, scritto da Steven Knight (creatore di Peaky Blinders) e diretto da Pablo Larrain, la star dell'opera spiega che salire sul palco è esaltante ed è quasi come essere inebriata, aggiungendo che per lei non c'è vita oltre a quanto accade a teatro.

Il film seguirà Maria Callas dopo che si è ritirata a Parigi, decidendo di stare distante dalle luci dei riflettori, e alle prese con dubbi legati alla sua vita e identità.

Il team che ha realizzato il film

Nel team della produzione ci sono anche Juan De Dios Larrain, Jonas Dornbach, Lorenzo Mieli e Pablo Larrain.

Il regista completa così la sua trilogia di ritratti biografici dopo Spencer, con Kristen Stewart nel ruolo della principessa Diana, e Jackie, che aveva Natalie Portman nel ruolo di Jackie Kennedy.

Angelina Jolie scoppia in lacrime durante la standing ovation per Maria a Venezia 2024

Angelina Jolie si è preparata con molta attenzione per interpretare Maria Callas, studiando per il ruolo per oltre 6 mesi, e l'accoglienza riservata all'attrice da parte della critica dopo le prime proiezioni sembrano far presupporre una sua corsa verso gli Oscar.

Il regista aveva dichiarato: "Ha lavorato sulla postura. Ha studiato la respirazione. Ha sviluppato un accento adatto a una donna che appartiene a un mondo di quel calibro. Poi ha preso lezioni di canto"