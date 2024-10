Maria: Angelina Jolie è Maria Callas nel trailer italiano del biopic che svela la data d'uscita

Angelina Jolie è l'icona dell'opera Maria Callas nelle prime immagini di Maria, l'ultimo biopic di Pablo Larraín.

01 Distribution ha diffuso in streaming il primo trailer dell'acclamato film, che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e ha ricevuto una standing ovation di otto minuti, lanciando la Jolie e il film nella corsa ai premi. Negli Stati Uniti il film arriverà direttamente su Netlifx dopo un breve passaggio in sala.

L'attrice interpreta il soprano greco di origine americana Callas, morta per un attacco di cuore all'età di soli 53 anni. Come suggerisce il trailer, Maria ripercorre la storia della cantante. Oltre alla Jolie, il cast comprende anche Valeria Golino ("Rain Man"), Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog"), Haluk Bilginer ("Winter Sleep"), Alba Rohrwacher ("My Brilliant Friend"), Pierfrancesco Favino ("World War Z"), Jeremy Wheeler ("The Crown") e Rebecka Johnston ("Midsommar").

Squadra che vince non si cambia

Il biopic è diretto da Pablo Larraín ("El Conde") e scritto dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight. I due avevano già lavorato insieme a Spencer, il film sulla Principessa Diana che è valso alla star Kristen Stewart una nomination agli Oscar come miglior attrice. Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Lorenzo Mieli e il fratello di Larraín, Juan de Dios Larraín, sono i produttori. Maria arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2025.

Angelina Jolie grata a Pablo Larraín per averla supportata in Maria: "Non è stato facile"

"Avere la possibilità di unire le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l'opera, è stato un sogno a lungo atteso", ha dichiarato Pablo Larraín in una dichiarazione sul film. "Farlo con Angelina, un'artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un'opportunità affascinante. Un vero dono".

"Prendo molto sul serio la responsabilità della vita e dell'eredità di Maria. Darò tutto quello che posso per affrontare la sfida", ha dichiarato la Jolie in un comunicato. "Pablo Larraín è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare ancora la storia di Maria con lui, e con la sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno".