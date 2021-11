Pablo Larrain farà un film su Britney Spears dopo Spencer?

Il regista di Spencer, Pablo Larraín, ha rivelato che il suo prossimo film biografico non riguarderà Britney Spears: il regista cileno ha fatto il suo debutto in lingua inglese nel 2016 con Jackie, un film biografico acclamato dalla critica sull'ex First Lady Jacqueline Kennedy Onassis, interpretata da Natalie Portman.

Pablo Larrain, regista del film Post Mortem

In seguito, Larraín ha deciso di cavalcare il grande successo del suo primo film hollywoodiano scegliendo Kristen Stewart per interpretare un'amata icona britannica, la principessa Diana: intitolato Spencer, in riferimento al suo nome da nubile, il film segue Lady D nel corso di un fine settimana del 1991, durante il quale la giovane donna contempla il divorzio dal marito, il principe Carlo, e l'abbandono della famiglia reale.

In vista dell'uscita di Spencer, il regista ha rilasciato un'intervista per Variety in cui ha discusso le sue prospettive future. Con Jackie e Spencer alle spalle, Pablo ha svelato di voler realizzare un ultimo film biografico, concludendo in un certo senso la sua trilogia e, sebbene non abbia ancora scelto il soggetto della sua prossima pellicola, è già sicuro del fatto che sarà "una donna con i tacchi".

Britney Spears in una foto promo

Concludendo l'intervista Pablo Larrain ha anche escluso la possibilità di un film biografico su Britney Spears: "Sono molto curioso, specialmente del suo rapporto con i media. D'altro canto sarebbe strano fare un film su qualcuno come Britney... chi la interpreterebbe? Lei stessa? Qualcun altro? In questo caso lei dovrebbe stare sul set mentre un'altra persona la impersona davanti a tutti? Sarebbe davvero molto strano. Se invece fosse una versione immaginaria della Spears allora potrebbe essere molto interessante."