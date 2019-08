Pablo Larrain dirigerà Julianne Moore in La Storia di Lisey, da Stephen King

Julianne Moore ha dichiarato che lavorarerà con il regista cileno Pablo Larrain ne La storia di Lisey, serie che si basa sul romanzo di Stephen King.

L'attrice lo ha confermato durante un'intervista per il suo prossimo film drammatico After the Wedding, remake de Dopo il matrimonio. Oltre a fare il nome del regista, Julianne Moore ha riservato parole di elogio anche per lo scrittore Stephen King,che ha scritto la sceneggiatura degli otto episodi della serie, adattando il suo romanzo del 2006 per il servizio di streaming Apple Tv: "King è unico a combinare il dramma della vita quotidiana con il soprannaturale. Sono entusiasta di lavorare con lui e Pablo Larrain, un magnifico regista cileno".

La trama si concentra sulla storia di Lisey Landon che, dopo la morte del marito Scott Landon, scopre alcune verità scomode che faranno crollare tutte le sue certezze. Come detto, Apple ha già acquisito gli otto episodi che si ispirano al lavoro del famoso scrittore. J.J Abrams, che aveva già collaborato con KIng in 22.11.63 e Castle Rock, sarà il produttore esecutivo insieme alla stessa Julianne Moore, protagonista assoluta di La storia di Lisey. Come ha rivelato la stessa attrice, le riprese della serie inizieranno in autunno. Si tratta del primo progetto televisivo di Larrain, che ha già diretto pellicole come Jackie, Neruda e Il club.