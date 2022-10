P-Valley: Lionsgate+ annuncia la terza stagione della serie acclamata dalla critica

Lionsgate+ ha annunciato che la sua popolare serie originale P-Valley è stata rinnovata per una terza stagione da 10 episodi. Basata sulla sua commedia Pussy Valley, la creatrice Katori Hall (vincitrice del Premio Pulitzer per The Hot Wing King) è anche showrunner e produttrice esecutiva della serie.

"P-Valley continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso nel mostrare le sfumature della vita nel delta del Mississippi, con un livello senza precedenti di umanità e abilità artistica", ha affermato Kathryn Busby, presidente della programmazione originale STARZ. "Questo dramma su più livelli va oltre lo sfarzo, attraverso personaggi autentici e complessi che hanno catturato in egual modo il cuore della critica e del pubblico. Non vediamo l'ora di vedere cosa Katori ha in serbo per noi nella terza stagione."

"Sono grata oltre misura per questa opportunità di scrivere il prossimo capitolo di P-Valley. Con i suoi personaggi complessi, dinamici e meravigliosamente imperfetti, questo spettacolo è una dichiarazione d'amore verso le comunità emarginate nel sud degli Stati Uniti, raramente rappresentate sullo schermo, ed è per me una gioia immensa sapere che è stato amato da spettatori in tutto il mondo. Non avremmo proseguito quest'avventura senza i nostri devoti 'Pynk Posse'. Siete il ​​nostro carburante!", ha detto Katori Hall . "E un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno messo le mani su questo spettacolo. Dagli sceneggiatori e produttori al cast, dalla troupe ai dirigenti, questa serie è realizzata con grande amore, grinta e luccichii. Ci vorrà un po' prima del ritorno sui vostri schermi, ma credetemi che ne varrà la pena."

P-Valley: una scena della prima stagione

Nel cast di P-Valley troviamo Nicco Annan (This is Us) nei panni di Uncle Clifford, Elarica Johnson (Harry Potter e il principe mezzosangue) nei panni di Autumn Night, Brandee Evans (The Bobby Brown Story) nei panni di Mercedes, Shannon Thornton (Power) come Miss Mississippi, J. Alphonse Nicholson (Chicago P.D.) nel ruolo di Lil' Murda, Parker Sawyers (Ti amo Presidente) nei panni di Andre, Harriett D. Foy (Elementary) come Pastor Woodbine, Dan J. Johnson (Underemployed - Generazione in saldo) come Corbin, Morocco Omari (Empire) come Big L, Dominic DeVore (The Ride - Storia di un campione) come Duffy, Tyler Lepley (The Haves and the Have Nots) come Diamond, Jordan M. Cox (The Outsider) come Derrick e Skyler Joy (Ma) nel ruolo di Gidget.