Ozzy Osbourne si sottoporrà a un importante intervento chirurgico che "determinerà il resto della sua vita"

Ozzy Osbourne sarà sottoposto a una "importante intervento chirurgico" durante la giornata di oggi, secondo quanto rivelato da sua moglie Sharon durante una recente apparizione nel suo programma televisivo britannico intitolato Talk TV.

Ozzy ha combattuto con una serie di problemi al collo per quasi due decenni a seguito di un incidente in quad e, anche se la natura specifica della procedura medica non è ancora stata svelata, si pensa che l'operazione abbia a che fare con la sua colonna vertebrale.

"Lunedì ha un'operazione importante e io devo essere lì", ha detto Sharon ai suoi colleghi la scorsa settimana. "Determinerà il resto della sua vita". Sharon, che celebrerà il suo 40° anniversario di matrimonio con Ozzy a luglio, ha ammesso di dover tornare a Los Angeles per stare al fianco del marito per l'intervento chirurgico.

"Sto solo aspettando di sottopormi ad un altro intervento chirurgico al collo", ha dichiarato Ozzy Osbourne, durante un'intervista di Classic Rock dello scorso maggio. "Non riesco a camminare correttamente negli ultimi mesi. Faccio fisioterapia ogni mattina. Sto un po' meglio, ma non quanto vorrei per poter tornare sul palco".