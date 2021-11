Ozark 4: il teaser trailer dei nuovi episodi della serie

La prima parte di Ozark 4 arriverà il 21 gennaio su Netflix e il teaser trailer regala alcune scene tratte dalle puntate inedite.

Nel video si ricorda che le decisioni prese dalle persone hanno delle conseguenze sugli altri, facendo proseguire il ciclo di eventi che possono portare a conseguenze drammatiche.

La nuova stagione di Ozark vede protagonisti Jason Bateman, il ​​due volte vincitore del SAG Award, la vincitrice dell'Emmy Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruce Davison, Ali Stroker e Veronica Falcón.

Anche Alfonso Herrera si è unito al cast di Ozark e reciterà nei panni del nuovo cattivo, Javi Elizonndro, un membro della famiglia Navarro in bilico tra il ruolo di obbediente luogotenente e il complotto per rilevare il cartello di suo zio. Adam Rothenberg invece interpreterà Mel Sattem, un poliziotto che, caduto in disgrazia, si è ritrovato a lavorare come investigatore privato.