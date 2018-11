Ovunque proteggimi, clip esclusiva del film di Bonifacio Angius.

Patrizio Marino

Distribuito da Ascent film, Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius debutterà al Torino Film Festival 2018 nella sezione Festa mobile ed arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 29 novembre.

Protagonisti del film sono Alessandro e Francesca. Alessandro indossa la sua camicia porta fortuna, luccicante, una bomba. Non li sente i suoi cinquant'anni. Dopo aver cantato per un pubblico poco riconoscente, come tutti i sabati notte, fa mattina al Blu Star Disco. E quando all'alba si vede rifiutare da sua madre i soldi necessari per fare il gradasso con delle ragazzine, Alessandro perde la testa. Dopo una vita sprecata davanti ad una slot-machine a pontificare sbronzo dalla mattina presto e sperare nella fortuna di un gratta e vinci, non avrebbe mai immaginato che l'amore potesse tornare a fargli visita. In una corsia d'ospedale. È qui, che il nostro Alessandro incontra Francesca. Grandi occhi verdi, malinconici e luminosi, i modi spontanei di una bambina. I biglietti della nave in tasca, per lei e per Antonio, cinque anni appena, e una faccina da pubblicità del cioccolato al latte. Ad agosto la Sardegna è un'esplosione di luce bianca, di cemento rovente, di campagne dorate, di mare che luccica in lontananza. Alessandro e Francesca sono finalmente fuori dall'ospedale, in viaggio verso un'ultima occasione.

Alessandro e Francesca sono interpretati rispettivamente da Alessandro Gazale e Francesca Niedda, completano il cast Antonio Angius, Gavino Ruda, Teresa Soro, Mario Olivieri e Anna Ferruzzo. Bonifacio Angius firma la sceneggiatura insieme a Fabio Bonfanti e Gianni Tetti in collaborazione con Vanessa Picciarelli.

Ovunque proteggimi oltre a portare a galla i problemi della famiglia di oggi, con le sue contraddizioni e con la sua inadeguatezza al mondo contemporaneo, ha il merito di affrontare argomenti, come quello del TSO, uno dei tasti dolenti del sistema sanitario nazionale, difficilmente trattati dal cinema italiano. Alessandro e Francesca sono i protagonisti della clip che potete vedere in esclusiva su Movieplayer.it