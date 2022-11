Outlaws: Whoopi Goldberg tra i nuovi arrivi nel cast del western firmato Mario Van Peebles

Il nuovo western di Mario Van Peebles sembra puntare in alto, con l'ingresso nel suo cast di Whoopi Goldberg, Cedric The Entertainer ed Edward James Olmos.

Outlaws, il nuovo western scritto, diretto e interpretato da Mario Van Peebles ha ufficialmente terminato la propria produzione in Montana, confermando nel suo cast molti nomi celebri tra cui quello di Whoopi Goldberg.

Oltre all'attrice di Ghost, si sono uniti al cast di Outlaws: Cedric the Entertainer, Edward James Olmos, John Carroll Lynch, William Mapother e M. Emmet Walsh.

Al centro della storia del film troviamo Chief (Van Peebles), un cowboy rinnegato che decide di riunire una squadra di vecchi e nuovi amici per affrontare insieme un pericoloso territorio instabile, così da recuperare l'oro di una miniera abbandonata. Dal lato opposto troviamo Angel (Mapother), un uomo di legge e veterano della Guerra Civile con una particolare sete di vendetta, forse proprio nei confronti del nostro protagonista.

Mario Van Peebles e l'aeronautica

Parlando di Outlaws con Deadline, Peebles ha rivelato che: "Volevo fare un western fresco come non si è mai visto, un'avventura d'azione con il coraggio servito in un bicchiere sporco! Sapevo che avrei avuto bisogno di un gruppo gregario di produttori per intraprendere questo viaggio accidentato e burrascoso con me, e il team di Quiver si è rivelato subito pronto per tutto questo!"