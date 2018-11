Outlander: la quarta stagione da stasera su Fox Life!

"Hai fiducia in me?", "Con tutta la mia vita".

Queste battute di Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitriona Balfe) annunciano la quarta stagione di una delle più belle storie d'amore mai raccontate, Outlander (5 nomination ai Golden Globe) che torna in Italia in prima visione assoluta su FoxLife da oggi venerdì 9 novembre alle 21:00. La serie, nata dalla penna della scrittrice americana Diana Gabaldon (25 milioni di copie vendute), racconta un amore eterno che va oltre le logiche razionali dello spazio e del tempo.

1767: dopo una violenta tempesta e convinti di essere naufragati su un'isola sperduta, Jamie e Claire si rendono presto conto di essere catapultati in un altro continente: l'America. Dopo tre stagioni in cui hanno cercato ardentemente un posto da chiamare "casa", Jamie e Claire trovano le radici nel Nuovo Mondo e lo scenario di questa nuova dimensione sarà la più gloriosa delle battaglie per la libertà: la Rivoluzione Americana. Approdati sulle sponde della Georgia, si recano dall'unica persona conosciuta nel continente: Jocasta (Maria Doyle Kennedy, Orphan Black, The Tudors), zia di Jamie, con cui Claire avrà subito un'accesa discussione sul tema della schiavitù.

Nei nuovi episodi di Outlander spicca l'antagonista Stephen Bonnet (Ed Speleers, Downtown Abbey): diabolico pirata di origini irlandesi che darà filo da torcere ai protagonisti e avrà grande impatto sulle vicende della giovane figlia dei protagonisti, Brianna (Sophie Skelton), lasciata dalla madre nel ventesimo secolo. Questo sarà il tema centrale della stagione: il viaggio nel tempo della ragazza e il suo ricongiungimento con i genitori e, soprattutto, con un padre mai conosciuto prima. Ma cosa succederà una volta scoperto che la madre è dall'altra parte dell'oceano?