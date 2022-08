Outlander: Diana Gabaldon non era stata informata della serie prequel

Diana Gabaldon ha condiviso un post su Facebook in cui esprime la propria perplessità dopo l'annuncio della serie prequel di Outlander. La scrittrice ha infatti rivelato di non essere stata informata degli sviluppi riguardanti il progetto.

A febbraio Diana Gabaldon aveva rivelato di essere al lavoro su un romanzo prequel di Outlander dedicato alla storia di Brian ed Ellen, i genitori di Jamie Fraser.

STARZ, a quanto pare, non l'ha però informata dell'intenzione di adattare l'opera in una serie tv.

Dopo la diffusione delle notizie riguardanti lo sviluppo di Outlander: Blood of My Blood, Diana Gabaldon ha usato il suo account sui social media per chiarire: "Questo è interessante... Vorrei far notare che non ho alcuna idea di cosa voglia dire Consulting Producer, e nessuno mi ha mai parlato di esserlo. Questo non vuol dire che non sarò coinvolta nello show, ma attualmente non ho alcun dettaglio in proposito".

La scrittrice ha quindi ribadito: "Sì, sto scrivendo la storia di Brian ed Ellen. Non ho idea di quali potrebbero essere le tempistiche della serie o in che modo gli showrunner abbianno intenzione di usare il libro (per quel che esisto finora). 'In sviluppo' non è la stessa cosa rispetto ad aver ottenuto il via libera, significa solo che stanno mettendo insieme i pezzi. Lo sto dicendo qui solo perché Starz l'ha annunciato su Twitter e Facebook, quindi ho immaginato che tutti vogliano saperne qualcosa".

Matthew B. Roberts sta scrivendo Outlander: Blood of My Blood e avrà l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. È anche lo showrunner e il produttore esecutivo di Outlander, attualmente in produzione alla sua settima stagione. Maril Davis sarà anche la produttrice esecutiva del prequel insieme a Ronald D. Moore, che ha sviluppato Outlander per la televisione, sotto la loro etichetta di produzione Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company partecipano alla produzione con Diana Gabaldon in qualità di produttrice consulente.