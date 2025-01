Outlander: Blood on my Blood, il primo teaser anticipa la finestra di uscita del prequel

Starz ha rilasciato il trailer e la data di uscita dell'attesissimo prequel di Outlander, Outlander: Blood on My Blood.

Buone notizie per i fan di Outlander: mentre la seconda parte della settima stagione della serie principale giungerà al termine questo venerdì, Starz ha già annunciato la data di uscita e ha diffuso il primo teaser trailer dell'atteso prequel Outlander: Blood on My Blood. Potete vedere il teaser qui sotto.

Tutto quello che sappiamo su Outlander: Blood on My Blood

La prima stagione di Blood on My Blood sarà composta da dieci episodi e, secondo quanto mostrato nel teaser, la serie prequel debutterà quest'estate. Sebbene non sia stato confermato ufficialmente, è molto probabile che la sua uscita avvenga prima dell'ottava e ultima stagione di Outlander.

Il prequel esplorerà le storie d'amore dei genitori di Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan), protagonisti della serie madre. Nelle Highlands della Scozia del XVIII secolo, i genitori di Jamie, Ellen MacKenzie e Brian Fraser, sono coinvolti in una storia d'amore difficile, mentre i genitori di Claire, Julia Moriston e Henry Beauchamp, vivono una relazione appassionata sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale.

I fan di Outlander avranno anche l'opportunità di incontrare versioni giovani di alcuni personaggi familiari, tra cui Murtagh Fitzgibbons Fraser (Rory Alexander), la signora Fitz (Sally Messham), e i fratelli di Ellen, Colum (Séamus McLean Ross) e Dougal (Sam Retford) MacKenzie. Nel cast figurano anche la zia di Jamie, Jocasta Cameron (Sadhbh Malin), il consulente legale Ned Gowan (Conor MacNeill) e il famoso Lord Lovat, il padre di Brian, interpretato da Simon Fraser (Tony Curran).

Matthew B. Roberts, co-showrunner della serie madre, è lo sceneggiatore e produttore esecutivo del prequel, insieme a Maril Davis, figura storica di Outlander. Diana Gabaldon, autrice dei romanzi, avrà invece il ruolo di produttrice consulente.