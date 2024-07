Outlander 7: Parte 2 e Blood of My Blood, i protagonisti nelle foto tratte dalle puntate inedite

Starz ha condiviso nuove foto della Parte 2 della stagione 7 di Outlander e dello spinoff Blood of My Blood, in arrivo nel 2025.

Starz ha condiviso le foto della Parte 2 di Outlander 7 e dello spinoff della serie Blood of My Blood.

Lo show tratto dai romanzi di Diana Gabaldon ritornerà sugli schermi americani il 22 novembre con i nuovi episodi, mentre il progetto prequel debutterà nel 2025, essendo ancora in corso le riprese in Scozia.

Il ritorno di Jamie e Claire

La settima stagione di Outlander sarà completata dai prossimi otto episodi e la serie si concluderà poi con il capitolo successivo, composto da un totale di dieci puntate.

Sullo schermo si vedranno Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) e il giovane Ian (John Ball) mentre lasciano le colonie e arrivano in Scozia. Roger (Richard Rankin) e Brianna (Sophie Skelton), nel frattempo, affrontano nuovi nemici e devono combattere le forze che minacciano di dividere la loro famiglia. Il matrimonio tra Jamie e Claire viene così messo alla prova come mai prima d'ora.

Nel cast ci sono anche David Berry, Charles Vandervaart, Izzy Meikle-Small e Joey Phillips.

Jamie in un momento di riflessione

Una scena con Claire

Un momento dei nuovi episodi

Una foto della Parte 2

Uno scatto tratto dai nuovi episodi

I protagonisti della serie

Una storia ambientata nel passato

Lo spinoff prequel Blood of My Blood, invece, racconterà la storia dei genitori di Claire, Julia Moriston (Hermione Corfield) e Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), e quelli di Jamie, Ellen Mackenzie (Harriet Slater) e Brian Fraser (Jamie Roy).

Matthew B Roberts sarà showrunner e produttore delle serie insieme a Ronald D. Moore, Maril Davis e Jim Kohlberg coinvolti come produttori.

I genitori di Jaime

I genitori di Claire

Corfield e Irvine