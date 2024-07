Outer Range: niente più buchi per Josh Brolin, Prime Video ha cancellato la serie dopo due stagioni

Outer Range non avrà una terza stagione. Prime Video ha deciso di non rinnovare il dramma fantascientifico/neo-western con Josh Brolin. La notizia arriva quasi due mesi dopo l'uscita della seconda stagione della serie firmata da Charles Murray.

Come rivela la nostra recensione di Outer Range 2, la serie segue le vicende dell'allevatore Royal Abbott (Josh Brolin) che sta combattendo per la sua terra e la sua famiglia dopo aver scoperto un fenomeno insondabile ai margini della natura selvaggia del Wyoming: un buco che funge da portale per altre dimensioni. Il mistero che circonda il buco nel pascolo occidentale del ranch si approfondisce nella seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) lottano per tenere unita la famiglia in seguito alla scomparsa della nipote.

Un primo piano di Josh Brolin

A fianco di Josh Brolin e Lily Taylor, il cast di Outer Range vede la presenza di Imogen Poots, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie e Will Patton. Tra i personaggi ricorrenti della seconda stagione anche Christian James, Megan West, Daniel Abeles, Kimberly Guerrero e Monette Moio.

Outer Range è stato prodotto da Charles Murray, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ernest McNealey, Brolin, Tony Krantz, Heather Rae e Jon Paré. Josh Brolin ha fatto il suo debutto alla regia nel penultimo episodio della seconda stagione.