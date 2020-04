Outer Banks, su Netflix in streaming da oggi

Netflix lancia Outer Banks, in arrivo il 15 aprile 2020: disponibile in streaming l'originale serie teen che mescola azione e avventura.

Outer Banks arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo la prima stagione della nuova serie teen originale, che vedrà al centro della storia una misteriosa caccia al tesoro.

A metà tra il drama e la teen-comedy dalle prime immagini mostra un potenziale che potrebbe interessare i più giovani grazie orfani di Tredici o magari adulti nostalgici di cult come Beverly Hills 90210 o The OC. Outer Banks prende il nome dalle isole che si trovano nella Carolina del Nord, luogo in cui è ambientata la serie, prodotta da Jonas, Josh Pate e Shannon Burke, incentrata su un gruppo di ragazzi che hanno creato un team denominato Pogue, contrapposto ai Kook, di cui invece fanno parte i ragazzi ricchi. Nel tentativo di rintracciare il padre del loro leader si imbattono nella mappa di un tesoro che darà inizio ad una serie di vicende in cui si intrecciano avventura, azione ma anche amori proibiti.

Il cast è composto da Chase Stokes, Rudy Pankow, Jonathan Daviss, Madison Bailey, Madelyn Cline, Charles Esten, Austin North e Drew Starkey. Gli episodi saranno dieci della durata di circa un'ora ciascuno. Lo show è stato scritto e creato dall'autrice Shannon Burke e da Jonas Pate e Josh Pate, i registi de L'impostore, una pellicola del 1997 con un cast strepitoso formato da Tim Roth, Chris Penn, Michael Rooker, Renee Zellweger, Ellen Burstyn e Rosanna Arquette.

Outer Banks è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.