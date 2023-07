Outback stasera su Rai 4 trama, cast e storia vera del survival-thriller con Lauren Lofberg

Stasera 12 luglio 2023 su Rai 4 alle 21:20 va in onda Outback, la pellicola fa parte del ciclo 'Summer Thrills' che porta in prima serata sul piccolo schermo thriller e film action ad altissima tensione. Outback, basato su una storia vera, è stato diretto da Mike Green che ha firmato la sceneggiatura con Brien Kelly. Le musiche sono di Justin Bell. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Outback: Taylor Wiese e Lauren Lofberg in una scena del film

Outback: Trama

Per cercare di dare linfa a una relazione ormai in crisi, Wade e Lisa vanno in vacanza Australia. Durante una gita, il loro gps smette di funzionare e i due abbandonano la macchina decidendo di proseguire a piedi per trovare un nuovo percorso. Si ritrovano di notte nella boscaglia senza cibo, acqua o armi, circondati da serpenti, scorpioni e cani selvatici.

Outback: Curiosità e Storia Vera

Outback è stato distribuito in Italia solo nella versione Home Video grazie a Midnigh Factory.

Durante la presentazione del film, i produttori hanno sottolineato che Outback è un film basato su una storia vera e racconta le avventure di una giovane coppia di turisti americani di nome Wade Kelly e Lisa Sachs. Durante un viaggio in Australia, i due si perdono nel corso di un'escursione nell'entroterra del continente australiano, conosciuto come Outback. L'Outback è caratterizzato da paesaggi semi-desertici e remoti ed è noto per essere una delle aree più aride e inospitali del pianeta.

Outback: Personaggi e Interpreti

Outback: Traler e Recensione

La nostra recensione di Outback

Outback è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.0 su 10