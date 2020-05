Out: il teaser del nuovo corto Pixar con un protagonista gay

Out è il nuovo corto realizzato dalla Pixar grazie all'iniziativa SparkShorts e il teaser regala le prime anticipazioni riguardanti la storia che sarà disponibile in streaming su Disney+ da oggi.

Nel video condiviso online, che contiene anche un easter egg di Toy Story, si scopre che al centro della storia ci sarà un cane che cerca di aiutare il suo padrone a non far scoprire ai propri genitori la propria omosessualità.

Out è il nuovo cortometraggio reizzato grazie al programma SparkShorts che ha lo scopo di individuare nuovi narratori, esplorare tecniche inedite per raccontare storie e sperimentare.

Il nuovo progetto è stato scritto e diretto da Steven Clay Hunter.

In precedenza erano stati diffusi online i cortometraggi intitolati Float, Purl, Kitbull, Smash and Grab, Wind e Loop.