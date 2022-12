Oswald il coniglio fortunato: il nuovo cortometraggio targato Disney

Per la prima volta in quasi 95 anni, Oswald il Coniglio Fortunato è il protagonista di un nuovo cortometraggio targato Walt Disney Animation Studios.

In occasione dell'inizio delle celebrazioni del 100° Anniversario di The Walt Disney Company previste per il 2023, Oswald il Coniglio Fortunato torna negli Studios che portano il nome del suo creatore - i Walt Disney Animation Studios - con un nuovo cortometraggio animato, oltre 94 anni dopo l'ultimo cartoon che lo ha visto protagonista.

Creato dal team Disney Animation specializzato in disegni a mano libera, il corto, a sua volta intitolato Oswald il Coniglio Fortunato, è diretto dal celebre animatore Eric Goldberg (Pippo - Divertirsi in sicurezza, Pocahontas, Fantasia 2000) e prodotto dal vincitore dell'Emmy Award Dorothy McKim (Larry & Wayne, Tutti in scena!, I Robinson - Una Famiglia Spaziale). Il nuovo film è disponibile da oggi, 1° dicembre, su tutti i profili social Disney.

"Alla vigilia del 100° Anniversario Disney, è stato un immenso piacere creare il primo nuovo cortometraggio di Oswald del nostro studio dopo il 1928. Con il nostro team di disegnatori specializzati in disegni a mano libera, incluse le leggende Mark Henn, Randy Haycock ed Eric Goldberg, e con lo splendido team di disegnatori 2D, ci siamo divertiti moltissimo a disegnare nello stile dell'era di Oswald", ha affermato McKim.

"Oswald è un personaggio esilarante. Volevamo riportarlo in scena, e nel corto fa letteralmente ritorno alla sua vera casa, lo schermo cinematografico," ha dichiarato Eric Goldberg. "Volevamo che Oswald mantenesse i suoi stili d'animazione originali 'squash-and-stretch' e 'rubber hose', per rendere un vero e proprio tributo alla prima generazione di artisti di Walt Disney."

Oswald il Coniglio Fortunato è considerato la prima star animata di Walt Disney ed è ampiamente ritenuto il primo personaggio nella storia dell'animazione con una propria personalità. Walt Disney presenta Oswald al pubblico nel 1927 con il corto Trolley Troublese, insieme al suo team, crea in totale 26 cortometraggi di cui ne è il protagonista. Gli ultimi corti targati Disney arrivano nell'estate del 1928, anno in cui Walt perde il controllo creativo sul suo adorato coniglio.