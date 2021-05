Ostaggi: il trailer del film con Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada in arrivo su Sky Cinema

Ostaggi è il nuovo film di Eleonora Ivone in arrivo su Sky Cinema Prima Fila Premiere dal 15 maggio e il trailer mostra qualche scena del progetto tratto dall'omonima pièce teatrale con protagonista un cast guidato da Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada.

Nel filmato condiviso online si assiste infatti a qualche interazione tra un rapinatore che, in fuga dalla polizia, ha preso in ostaggio le persone che si trovano all'interno di una panetteria. La situazione gli sembra però sfuggire di mano e il criminale inizia anche a seguire i consigli dei suoi ostaggi.

Lo spettacolo teatrale era stato scritto da Angelo Longoni, che ha collaborato alla sceneggiatura dell'adattamento cinematografico in collaborazione con la regista Eleonora Ivone. Nel cast di Ostaggi ci sono Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Jonis Bascir, Eleonora Ivone.

Il lungometraggio è prodotto da Fenix Entertainment Spa e Wake Up Produzioni, società di Eleonora Ivone e Angelo Longoni, con il sostegno della Film Commission Calabria. Il direttore della fotografia è Patrizio Patrizi, la scenografia è di Fabio Vitale, i costumi sono di Grazia Matera, il montaggio di Mauro Bonanni, le musiche originali del vincitore di un Golden Globe e candidato all'Oscar Niccolò Agliardi.

La sinossi di Ostaggi è la seguente:

Un uomo, inseguito dalla polizia dopo una rapina, entra in una panetteria e prende in ostaggio gli avventori. Marco (Gianmarco Tognazzi), rapinatore improvvisato, è un piccolo imprenditore che all'ennesima cartella esattoriale dà di matto. Ambra (Vanessa Incontrada) è un'ex infermiera, ora prostituta "in proprio". Regina (Elena Cotta) è una pensionata cardiopatica dai guizzi rivoluzionari. Remo (Francesco Pannofino), un panettiere pavido e aggressivo. Nabil (Jonis Bascir) è un venditore siriano saggio. Il commissario (Alessandro Haber) e la negoziatrice Anna (Eleonora Ivone) devono risolvere la situazione. Questo mix umano si ritrova intrappolato in una situazione tragicomica, dove il gioco si fa sempre più imprevedibile.