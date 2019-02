Oscat 2019: Bradley Cooper è il Miglior Regista per aver diretto il suo cane in A Star Is Born

Gli Oscat 2019, i premi cinematografici assegnati annualmente dal gruppo PETA che si occupa dei diritti degli animali, sono stati annunciati e tra i vincitori c'è anche Bradley Cooper che ha conquistato il riconoscimento come Miglior Regista per aver scelto di far "recitare" Charlie, il proprio cane, nel film A Star Is Born, invece che scegliere un esemplare addestrato.

Charlie appare infatti nelle scene di A Star is Born in cui si vedono i protagonisti Ally e Jackson adottare un amico a quattro zampe. Cooper ha spiegato: "Non c'è stato nepotismo. Volevo questo rapporto con il cane. Jackson e Ally non hanno un figlio ma condividono un cane e volevo che facesse parte della loro storia. Amo i cani".

Il nome dell'esemplare è stato scelto in onore del padre di Bradley, morto a causa di un cancro ai polmoni nel 2011, e l'attore ha sottolineato: "Significava molto il fatto che facesse parte del film".

Tra i vincitori anche Natalie Portman come Miglior Attrice per Vox Lux, avendo richiesto alla produzione del film di creare dei costumi totalmente adatti al suo stile di vita vegano, mentre la categoria Miglior Attore ha visto trionfare Winston Duke che interpreta in Black Panther il vegetariano M'Baku.

Ecco tutti i vincitori delle varie categorie:

The Cat's Meow: Black Panther Miglior Regista: Bradley Cooper - A Star is Born Miglior Attrice: Natalie Portman - Vox Lux e Annientamento Miglior Attore: Winston Duke - Black Panther Miglior Stunt Team: Annientamento Miglior Film Animato: Isle of Dogs Best SeaWorld Side-Eye: Love, Simon e Jurassic World: Fallen Kingdom Best Instant Karma Moment: The Meg e Mowgli Migliori Costumi: la giacca senza uso di materiali animali indossata da Donald Glover in Solo: A Star Wars Story Birds' Pick: Tully per aver posto l'attenzione sulle condizioni degli allevamenti intensivi di pollame Best Documentary: Free Solo e Won't You Be My Neighbor? In Memoriam: Stan Lee