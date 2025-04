Oscar, Rick Carter ha ricevuto due nuove statuette: gli incendi a L.A. avevano distrutto quelle originali

Il production designer premiato per Avatar e Lincoln ha ottenuto altre due copie dall'Academy dopo aver perso quelle precedenti a causa dei roghi in California.

L'Academy ha deciso di sostituire gli Oscar andati persi a causa degli incendi di Los Angeles. È ciò che è accaduto con Rick Carter, acclamato production designer e noto per film come Forrest Gump, Polar Express e The Fabelmans.

Carter ha perso le sue due statuette quando la sua casa è stata distrutta dal disastro naturale che ha colpito la città ad inizio 2025. L'Academy stessa, ha annunciato sui social di aver fatto recapitare a Rick Carter due nuove statuette.

I due nuovi vecchi Oscar di Rick Carter

"Oggi abbiamo avuto l'onore di sostituire gli Oscar che il leggendario production designer Rick Carter ha vinto per Avatar e Lincoln, premi che ha perso quando gli incendi di Los Angeles hanno distrutto la sua casa all'inizio di quest'anno" ha dichiarato ufficialmente l'Academy.

Nella nota, l'associazione che si occupa dell'assegnazione degli Oscar ha spiegato:"Consegnate dall'amministratore delegato dell'Academy, Bill Kramer, queste nuove statuette rappresentano molto più di ciò che è andato perduto. Onorano un visionario il cui lavoro ha definito il linguaggio visivo del cinema moderno, dall'America nostalgica di Forrest Gump all'intimità travolgente di The Fabelmans. Rick non si limita a progettare set, costruisce mondi a cui torniamo ancora e ancora".

Gli Oscar di Rick Carter e le celebrità che hanno perso la casa per gli incedi di L.A.

Rick Carter ha vinto i premi Oscar per la miglior scenografia nel 2010 per Avatar di James Cameron e nel 2013 per Lincoln di Steven Spielberg. Nel corso degli anni, Carter ha ricevuto cinque candidature agli Oscar per la miglior scenografia; la prima fu nel 1994 per Forrest Gump.

Sally Field in una scena di Lincoln di Steven Spielberg

È stato candidato anche per War Horse e The Fabelmans, entrambi diretti da Steven Spielberg. Sono tantissime le star di Hollywood che hanno perso la casa a causa degli incendi: Julia Louis-Dreyfus, Paris Hilton, Tyra Banks, Joshua Jackson e Anthony Hopkins.