Oscar: le proiezioni nei Drive-In saranno valide per l'eleggibilità di un film

I film che verranno proiettati nei Drive-In avranno bisogno di un solo passaggio quotidiano per diventare eleggibili per gli Oscar.

Fino all'anno scorso una cosa simile non sarebbe mai passata per la mente dell'Academy, ma adesso, a seguito dell'emergenza sanitaria, le proiezioni nei Drive-In saranno valide per l'eleggibilità di un film agli Oscar.

I membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno votato questa risoluzione, come riporta The Hollywood Reporter, per risolvere il problema della chiusura delle sale. Per quanto riguarda le proiezioni nei drive-in, sarà sufficiente una proiezione al giorno, mentre nei cinema tradizionali sono richieste tre proiezioni.

Tra i cambiamenti introdotti dall'Academy per rispondere alla situazione drammatica dei cinema, il più notevole è quello di consentire a film che non erano più in grado di procedere con un'uscita teatrale pianificata di qualificarsi con una proiezione su una piattaforma di streaming o VOD, a condizione che siano stati proiettati sul servizio di streaming riservato ai membri dell'Academy Screening Room entro i 60 giorni successivi.

Con la graduale riapertura dei cinema, l'Academy ha aggiunto una nuova regola in due parti:

Film inizialmente pensati per l'uscita al cinema, ma resi prima disponibili attraverso lo streaming commerciale, VOD o altri media possono qualificarsi rendendo la pellicola disponibile sul servizio Academy Screening Room entro 60 giorni dall'uscita in streaming/VOD o broadcast. I film possono qualificarsi con un'uscita tradizione nelle sale uscendo per sette giorni in sei città qualificate (Los Angeles, New York, San Francisco/Bay Area, Chicago, Miami, Atlanta), con tre proiezioni al giorni di cui almeno una compresa nella fascia oraria 6 pm - 10 pm. In più, i drive-in in queste città verranno considerati alla stregua di sale, ma sarà sufficiente una sola proiezione al giorno. I film usciti in sala non sono obbligati a essere resi disponibili nella Academy Screening Room entro 60 giorni.

La 93° cerimonia degli Oscar si terrà il 25 aprile 2021.