Oscar Isaac star di London, diretto da Ben Stiller da un racconto di Jo Nesbø

Ben Stiller sarà il regista di London, un film che avrà come protagonista l'attore Oscar Isaac e verrà prodotto da Lionsgate.

A rivelare il nuovo progetto è stato il sito Deadline che non ha però anticipato alcun dettaglio riguardante la trama.

La storia alla base del lungometraggio è stata scritta da Jo Nesbø, lo scrittore norvegese che ha firmato molti bestseller. Il racconto, descritto come un thriller ad alta tensione, verrà adattato per il grande schermo dal premio Oscar Eric Roth.

London avrà quindi la regia di Ben Stiller e il protagonista sarà Oscar Isaac in un ruolo ancora da svelare.

Il filmmaker ha recentemente conquistato il pubblico e la critica grazie alla sua regia di Escape at Dannemora, la serie limitata targata Showtime.

Escape at Dannemora: la serie diretta da Ben Stiller si sostiene con le interpretazioni

Recentemente nelle sale era arrivato l'adattamento cinematografico del romanzo L'uomo di neve scritto da Nesbø, progetto in cui Michael Fassbender aveva la parte di Harry Hole, il detective al centro di molte storie ideate dallo scrittore. Il film diretto da Tomas Alfredson avrebbe dovuto dare il via a un franchise dedicato alle storie del personaggio, tuttavia i risultati poco brillanti ottenuti al box office hanno, almeno per ora, ostacolato la realizzazione del progetto.