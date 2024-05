Oscar Isaac sarà Gesù in un nuovo film coreano dal titolo The King of Kings

L'attore sarà l'ultimo interprete di Gesù Cristo in una nuova produzione per famiglie

Oscar Isaac ha firmato per interpretare Gesù Cristo in The King of Kings, il film d'animazione per famiglie realizzato dalla casa d'animazione sudcoreana. Allo stesso tempo, Forest Whitaker è stato scelto per dare voce all'apostolo Pietro.

I due si uniranno a un cast vocale all-star che comprende Kenneth Branagh, Uma Thurman e l'interprete di Jojo Rabbit Roman Griffin Davis.

Seong-ho "Jay" Jang, noto pioniere degli effetti visivi in Corea, si occuperà della regia di The King of Kings, mentre Anfernee Kim (Last Knights, The Crossing 2 di John Woo) sarà il produttore.

Una prima immagine di Gesù in The King of Kings

Il film è liberamente ispirato a La vita di Nostro Signore, un racconto poco conosciuto di Charles Dickens, pubblicato postumo, che descrive la vita di Gesù.

La sceneggiatura, firmata da Jang e Rob Edwards (La principessa e il ranocchio della Disney), vede Charles e Walter Dickens, doppiati rispettivamente da Branagh e Davis, imbarcarsi in un'avventura multidimensionale mentre il narratore coinvolge la vivida immaginazione del figlio minore con l'affascinante vita di Gesù, le sue note prove e tribolazioni e i suoi notevoli apostoli e nemici.

"Un film che racconta l'epica vita di Gesù Cristo richiede un cast stellare e gli attori annunciati finora - Oscar Isaac, Forest Whitaker, Kenneth Branagh, Uma Thurman e Roman Griffin Davis - sono impressionanti sotto ogni punto di vista", ha affermato il produttore Anfernee Kim. "Oscar cattura perfettamente l'impatto della vita di Gesù, mentre Forest incarna sapientemente gli aspetti complicati di Pietro".

Isaac ha recentemente doppiato l'Uomo Ragno Miguel O-Hara nel film candidato all'Oscar Spider-Man: Across the Spider-Verse, ruolo che riprenderà nel sequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. L'attore sta attualmente girando l'adattamento di Frankenstein di Guillermo del Toro per Netflix.