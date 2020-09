Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal star del film Francis and the Godfather

Francis and the Godfather ha trovato i suoi protagonisti: Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal reciteranno nel progetto sulla creazione del cult Il Padrino.

Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal interpreteranno Francis Ford Coppola e Robert Evans nel nuovo film Francis and The Godfather, diretto da Barry Levinson.

Il progetto racconterà il dietro le quinte del film cult Il Padrino e si basa sulla sceneggiatura scritta da Andrew Farotte.

Il nuovo lungometraggio racconterà le difficoltà affrontate da Francis Ford Coppola, che all'epoca aveva 31 anni, mentre cercava di convincere Robert Evans e lo studio che fosse necessario girare Il padrino a New York, nonostante la sceneggiatura di Mario Puzo fosse ambientata nel presente e a Kansas City.

Francis and the Godfather racconterà inoltre come si avesse dei dubbi nei confronti della scelta di Marlon Brando per la parte di Don Corleone e di Al Pacino per quello di Michael Corleone. Evans aveva inoltre dei problemi personali, visto che lo studio rischiava di chiudere e la produzione si era ritrovata a fare i conti con dei veri mafiosi che non erano felici all'idea che venisse girato il film.

Per ora Barry Levinson e la produzione dell'atteso progetto non hanno ancora rivelato ulteriori nomi degli interpreti che faranno parte del cast oltre a quelli di Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal.

Francis Ford Coppola, commentando la notizia della realizzazione del film, aveva dichiarato: "Ogni film che Barry Levinson realizza su qualsiasi argomento sarà interessante e varrà la pena vederlo!".