Oscar: l'Academy modifica il regolamento per evitare un altro caso Andrea Riseborough

Per evitare il ripetersi del caso che ha coinvolto Andrea Riseborough, l'Academy ha modificato il regolamento relativo alle nomination ai prossimi Premi Oscar.

Le norme e i regolamenti aggiornati chiariscono le questioni relative ai social media, alle comunicazioni nei forum pubblici, compreso l'ampliamento delle violazioni e delle sanzioni, e il processo di revisione per gli individui direttamente associati a un film o alla condotta di un membro.

Gli aggiornamenti e le modifiche sostanziali sono riportati di seguito: chiarimento delle regole relative agli eventi e ai raduni privati; chiarimento delle regole relative alle comunicazioni generali e dirette ai membri dell'Academy; chiarimento delle regole relative alle comunicazioni pubbliche, compresi i social media; chiarimento delle regole per le proiezioni "For Your Consideration", le sessioni di domande e risposte e le tavole rotonde; ampliamento del linguaggio sulle violazioni del regolamento e sulle sanzioni, compreso il processo di segnalazione e revisione di una violazione.

Alcune delle modifiche più rilevanti riguardano la possibilità di organizzare eventi privati e raduni con i membri, che l'Academy "non considera" eventi FYC. Inoltre, agli studi cinematografici e alle aziende è vietato finanziare, organizzare o appoggiare tali eventi.

Tutto questo arriva sulla scia di una stagione dei premi "incasinata" che ha incluso, ma non solo, Top Gun: Maverick (il produttore Jerry Bruckheimer aveva aperto la sua casa di Beverly Hills all'ex capo della Paramount Sherry Lansing, che ha organizzato un cocktail party per la star Tom Cruise), per non parlare della controversia sulla nomination di Andrea Riseborough, e ancora la presidente dell'Academy Janet Yang che avrebbe twittato un presunto appoggio alla vincitrice finale Michelle Yeoh di Everything Everywhere All at Once, a sua volta finita sotto i riflettori dopo aver condiviso un articolo su Instagram.