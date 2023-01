Oscar 2023, Andrea Riseborough sulla nomination per To Leslie: "Sono allibita"

L'incredibile performance di Andrea Riseborough nei panni della protagonista di To Leslie ha portato la star britannica ad ottenere la sua prima nomination agli Oscar, unendosi a stelle del cinema del calibro di Cate Blanchett, Ana de Armas, Michelle Williams e Michelle Yeoh.

A proposito dell'annuncio delle nomination agli Oscar 2023 e dell'inaspettata candidatura come miglior attrice protagonista, la Riseborough ha dichiarato: "Sono allibita, dico davvero. Non ci sono parole, è letteralmente stato un raggio di luce inaspettato."

"Era difficile credere che una cosa del genere potesse accadere, perché finora non siamo stati in corsa per nessun premio. Abbiamo ricevuto un sacco di elogi ma l'idea che una cosa come questa potesse davvero succedere è sempre stata lontana per noi", ha concluso la protagonista di To Leslie.

La pellicola, diretta da Michael Killanin al suo esordio alla regia, è basata sull'esperienza semi-autobiografica dello sceneggiatore Ryan Binaco ed è stata presentata in anteprima presso il South by Southwest dello scorso anno. Il film ha incassato poco più di 27.000 dollari al botteghino e questo lo rende uno dei film nominati all'Oscar con il minor incasso di sempre.