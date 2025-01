Oscar 2025, Zoe Saldana festeggia la sua prima nomination con le sorelle: la foto dell'esultanza

Zoe Saldana ha vissuto uno dei momenti più felici della sua vita quando ha ricevuto la prima candidatura in carriera ai premi Oscar grazie alla performance in Emilia Pérez di Jacques Audiard.

L'attrice, per l'occasione, ha scelto di accogliere la notizia insieme alle due sorelle, Cisely e Mariel, con le quali ha esultato dal divano di casa, come si vede nel video pubblicato sui social.

L'esultanza di Zoe Saldana per la nomination agli Oscar

Prima della candidatura di ieri, Zoe Saldana non aveva mai ricevuto una nomination agli Oscar. L'attrice concorrerà nella categoria dedicata alla miglior non protagonista, insieme a Monica Barbaro, Ariana Grande, Felicity Jones e Isabella Rossellini.

Dopo l'annuncio, Saldana ha ha condiviso su Instagram un'immagine che la ritrae raggiante insieme alle sorelle:"Sono davvero onorata e grata per questa nomination. Grazie mille per avermi considerata per questo premio. Sono entusiasta di essere in compagnia di talenti così straordinari. Emilia Pérez è stato fatto con amore. Grazie all'Academy e ai suoi membri per aver riconosciuto il nostro lavoro. Jacques, BINGO!".

Emilia Pérez in testa alle nomination agli Oscar 2025

Emilia Pérez è il film che ha ricevuto più candidature; ben 13, tra cui miglior film e miglior attrice protagonista per Karla Sofía Gascón. L'attrice spagnola è la prima interprete apertamente transgender a ricevere una candidatura in una categoria dedicata alla recitazione.

Diretto da Jacques Audiard, il film comprende nel cast anche Selena Gomez. La cerimonia degli Oscar 2025 si svolgerà il prossimo 2 marzo e sarà presentata da Conan O'Brien.