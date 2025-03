Oscar 2025, i commenti della redazione di Movieplayer.it ai premi: dove e a che ora seguire la diretta domani

Chi vincerà nelle categorie principali agli Oscar 2025? Lo scopriremo tra poche ore, quando comincerà la cerimonia di consegna dei premi al Dolby Theatre di Los Angeles (l'orario di inizio è fissato indicativamente all'1:00 di notte, ora italiana).

Noi di Movieplayer.it seguiremo la lunga premiazione con aggiornamenti costanti (che troverete nella sezione "News") per raccontarvi tutte le curiosità della notte più glamour e attesa del mondo del cinema. L'appuntamento con la diretta di commento è invece per domani, lunedì 3 marzo, alle 10:00 in punto su Youtube (trovate il player video di seguito).

Con Antonio Cuomo, Erika Sciamanna e Damiano Panattoni, e l'intervento degli utenti che vorranno intervenire nei commenti, diremo la nostra sulla consegna delle statuette dorate.

Come vedere la cerimonia degli Oscar 2025 anche in Italia?

Sono (per fortuna) finiti i tempi in cui, chiunque nel nostro Paese volesse seguire in diretta la cerimonia degli Academy Awards, doveva ricorrere a improbabili e ballerini siti di streaming più o meno legali, più o meno in orario. Quest'anno la cerimonia di consegna degli Oscar 2025 verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 23:50 (ora italiana). La conduzione è affidata a un volto assai familiare per il pubblico della prima rete come quello di Alberto Matano.

Si comincerà con la consueta sfilata sul red carpet, mentre la cerimonia all'interno del Dolby Theatre non dovrebbe cominciare prima dell'1:00. Difficile invece stabilire l'orario di chiusura. Come l'Academy ha già avuto modo di far sapere in seguito agli incendi che hanno letteralmente devastato Hollywood, sarà una cerimonia più sobria. Sono state cancellate le esecuzioni live dei brani candidati, ma non mancheranno i numeri musicali, con l'esibizione delle star di Wicked Cynthia Erivo e Ariana Grande, e con un omaggio musicale alla saga di James Bond.