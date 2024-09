Oscar 2025: sono 19 i titoli in corsa per rappresentare l’Italia

Inizia il cammino italiano verso l'Oscar al miglior film straniero. 19 film italiani sono in corsa per rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 97ª edizione degli Academy Awards.

Per poter proporre la propria candidatura, i film devono aver rispettato un requisito essenziale: la prima distribuzione in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, deve essere avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024.

Il Comitato di Selezione, istituito presso l'ANICA su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di martedì 24 settembre 2024.

Le shortlist dei titoli candidati all'Oscar 2024 verranno annunciate il 17 dicembre 2024, l'annuncio delle nomination si terrà invece il 17 gennaio 2025, in vista della cerimonia di consegna degli Oscar vera e propria, che si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025.

Alessandro Borghi in Campo di battaglia

I titoli dei film iscritti a rappresentare l'Italia agli Oscar