Oscar 2023: i vincitori di tutte le 23 categorie saranno annunciati live

Le polemiche suscitate dalle decisioni prese un anno fa hanno portato l'Academy ad annunciare che tutte le categorie saranno premiate live durante la cerimonia dei premi Oscar 2023.

Nella scorsa edizione, invece otto riconoscimenti erano stati annunciati in differita e le statuette erano state consegnate senza dare la giusta attenzione a tutti i vincitori.

Gli Oscar 2022 avevano tagliato dalla messa in onda sugli schermi i vincitori delle categorie dedicate alla colonna sonora, trucco e acconciatura, cortometraggio di genere documentario, montaggio, scenografie, cortometraggio animato, cortometraggio live-action e sonoro. Bill Kramer, CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha ora annunciato: "Ci impegniamo ad avere uno show che celebra gli artigiani, le arti e la scienza, e la natura all'insegna della collaborazione alla base della realizzazione dei film. Questa è la missione dell'Academy e spero davvero che si possa realizzare uno show che celebra tutte le componenti del cinema in un modo in grado di intrattenere e coinvolgere".

Tra le fila dell'Academy si è parlato a lungo della questione dell'annuncio delle vittorie nelle 23 categorie e si è quindi deciso che il 12 marzo 2023 verranno annunciate tutte dal vivo dal palco del Dolby Theatre. A condurre la cerimonia degli Oscar, premi arrivati a quota 95 edizioni, sarà per la terza volta Jimmy Kimmel.