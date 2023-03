Oscar 2023: in un video la reazione della famiglia di Michelle Yeoh all'annuncio della vittoria dell'attrice

La famiglia di Michelle Yeoh ha festeggiato la vittoria agli Oscar 2023 dell'attrice e un video immortala la reazione allo storico primato stabilito dalla protagonista di Everything Everywhere All At Once.

La madre dell'attrice Michelle Yeoh non è riuscita a trattenere le lacrime nel momento dell'annuncio della vittoria della figlia agli Oscar 2023, come rivela un emozionante video condiviso online.

Nel filmato si assiste infatti alla reazione di Janet e degli altri parenti che stavano seguendo la lunga notte in Malesia.

Michelle Yeoh ha stabilito uno storico primato con la sua vittoria agli Oscar 2023 e, come dichiarato dalla stessa attrice sul palco della cerimonia dell'Academy, la sua famiglia stava seguendo la premiazione in Malesia.

La madre Janet, dopo aver assistito alla premiazione in tv mentre si trovava a Kuala Lumpur, ha dichiarato: "Amo così tanto mia figlia e ha reso orgogliosa la Malesia. Malaysia Boleh (La Malesia Può)!".

Proprio la star di Everything Everywhere All at Once aveva ricordato la madre ringraziandola mentre stringeva per la prima volta tra le mani la statuetta. Michelle aveva rivolto un pensiero a tutte le mamme del mondo spiegando: "Loro sono le vere supereroine e senza di loro nessuno sarebbe qui stasera".

Yeoh aveva inoltre dichiarato che la sua vittoria rappresentava una fonte di speranza e di possibilità per i giovani che hanno le sue stesse origini e il suo aspetto, sottolineando che i sogni diventano realtà. L'attrice aveva inoltre ribadito che nessuna donna dovrebbe rinunciare ai propri sogni o ascoltare chi vuole convincerla che sia troppo vecchia per raggiungerli.

Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once vince 7 statuette. Brendan Fraser è il miglior attore

Everything Everywhere All At Once: Michelle Yeoh in una scena d'azione

In Malesia era presente anche Vicki, la nipote della star, che ha spiegato: "Si è trattato di un momento così sorprendente. Sono rimasta senza parole, ho pianto. Le nominate sono davvero forti, ma non avevamo alcun dubbio. Continuavamo a dirle che avrebbe vinto... Che sarebbe stata lì in piedi sul palco con in mano la statuetta".

Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ha inoltre rilasciato un comunicato per lodare la vittoria dell'attrice e sostenere che "continuerà a essere una fonte di grande ispirazione e motivazione per i nosti attori e per le nostre attrici, oltre a offrire un maggior interesse nella crescita della nostra attività cinematografica a livello locale".