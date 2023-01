Oscar 2023: Riz Ahmed e Allison Williams presenteranno le nomination

Riz Ahmed ed Allison Williams sono stati scelti per annunciare le nomination agli Oscar 2023, attese per martedì 24 gennaio al Samuel Goldwyn Theatre dell'Academy. Per chi fosse interessato a seguire l'evento in diretta, vi ricordiamo che il tutto verrà trasmesso su Good Morning America con la possibilità dello streaming su Goodmorningamerica.com, ABC News Live, Disney+, Oscars.org, Oscar.com e sulle piattaforme social dell'Academy, tra cui Twitter, Facebook e YouTube.

Sound of Metal: un primo piano di Riz Ahmed

In questi giorni, sempre in relazione agli Oscar 2023, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha pubblicato la sua lista dei 301 film idonei fra cui troviamo: Everything Everywhere All at Once, Gli spiriti dell'isola, The Fabelmans, Avatar: La via dell'acqua, Top Gun: Maverick ed Elvis. Parlando di attori, invece, gli occhi di tutti sono puntati su Cate Blanchett, Brendan Fraser, Tom Cruise, Michelle Yeoh e Viola Davis.

Oscar 2023: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Riz Ahmed ed Allison Williams non sono stati selezionati casualmente per salire sul palco, i recenti risultati in termini di carriera hanno messo in evidenza sia il loro valore sul set che fuori. Ahmed ha vinto un Oscar nel 2022 per il miglior cortometraggio live action con The Long Goodbye, mentre la Williams sta raccogliendo successo con il film M3GAN di cui è stata anche produttrice, prima che protagonista.