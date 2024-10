Chi è Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno

Mike Bongiorno non avrebbe bisogno di presentazioni. Tutti lo conosciamo per essere stato uno dei più celebri e amati conduttori televisivi dei tempi moderni. Innovatore sotto tutti i punti di vista, Mike è stato un punto di riferimento per la tv italiana. Scomparso nel 2009 e mai del tutto dimenticato, ora la sua figura "rivive" in una fiction di Rai Uno - in onda il 21 e 22 ottobre in prima serata - che racconterà l'uomo dietro il mito. I successi di Mike Bongiorno, soprattutto dagli anni '70 ad oggi, sono stati scanditi dalla vicinanza di Daniele Zuccoli. Lei è la terza moglie del presentatore che è rimasta al suo fianco fino alla fine e, ancora oggi, vive nel ricordo del marito. Oggi è al timone della "Bongiorno Production".

L'amore sbocciato a Capri e l'accusa di bigamia

Le cronache rosa raccontano che Mike e Daniela si sarebbero conosciuti a Capri, alla fine degli anni '70. Lei, in quel periodo, era una hostess che lavorava nello stesso albergo in cui il conduttore ha soggiornato. Fu un amore a prima vista, proprio come si legge nei romanzi d'amore. L'incontro fortuito, infatti, ha gettato le fondamenta per una storia molto duratura. Si sono sposati qualche anno dopo l'incontro a Capri e l'evento si è celebrato a Londra. Da questa unione sono nati Nicolò, Leonardo e Michele, che oggi lavorano nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme del padre.

Claudio Gioè è Mike Bongiorno nella prima foto della miniserie sul celebre presentatore televisivo

Daniela Zuccoli, in passato, non è stata solo una hostess ma ha lavorato anche come modella ed è stata una stilista che ha ricevuto diversi consensi. Non ha vissuto all'ombra di Mike Bongiorno. Si è sempre contraddistinta per essere una donna molto forte e sempre presente nella vita del conduttore. Anche se ha preferito mantenere un profilo basso, è dopo la morte di Bongiorno cha ha deciso di esporsi in prima linea per mantenere il ricordo di Mike nel cuore del pubblico. Oggi è una produttrice e, con i suoi tre figli, lavora alla Bongiorno Production.

Il loro matrimonio non è stato poi così tanto da favola. Nell'agosto del 1984 è stato il settimanale Novella 2000 a pubblicare alcune foto di Daniela Zuccoli risalenti al 1978 quando la donna si sarebbe sposata con Walter Fusari a Las Vegas. Le accuse di bigamia hanno travolto la donna e Mike Bongiorno. Entrambi hanno incassato il colpo vivendo il dramma lontano dai gossip. Fu Fusari che, in seconda battuta, ha affermato di essersi sposato con Daniela per "finanziare la sua indipendenza". La questione non è facile da ricostruire dato che i rumor e i gossip si sono persi tra le pagine dei rotocalchi dell'epoca, ma quel che è certo è che la Zuccoli è poi ritornata tra le braccia di Mike.

Questa sera e domani sera su Rai 1 la fiction che ricostruisce non solo il personaggio, ma anche l'uomo.