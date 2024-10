Leonardo, Niccolò e Michele: chi sono i tre figli di Mike Bongiorno

C'è sempre stato molto interesse sulla vita privata di Mike Bongiorno. Il grande successo che il presentatore ha avuto nel tempo ha solleticato la curiosità dei magazine di gossip, in cerca di curiosità o di scoop sulla relazione con Daniela Zuccoli e i tre figli nati dalla coppia. Sotto certi aspetti, questa innata curiosità sarà saziata dalla fiction di Rai Uno dedicata al mito vivente di Mike in cui si esplorerà anche il privato del presentatore. Del suo rapporto nella vita con la Zuccoli, invece, abbiamo a disposizione molte informazioni, anche attraverso le diverse interviste che la moglie di Bongiorno ha rilasciato in tempi più recenti. Sui tre figli che la coppia ha avuto, le cose sono ben diverse. Eppure su Leonardo, Michele e Nicolò non mancano le "indiscrezioni" sulla vita privata e anche su quella professionale.

Mike Bongiorno: cosa fanno nella vita i figli del conduttore

Michele - nome completo per Michele Pietro Filippo Bongiorno - è nato poco dopo il matrimonio, ovvero nel 1972. Oggi è un affermato documentarista. Nel 2008 si è sposato ed è padre di una bambina che ha chiamato Margherita. Essendo il figlio più grande, ha vissuto più da vicino il momento di massimo successo di Mike e, nelle rare interviste che ha rilasciato, ha confermato che ha sofferto molto la mancanza del padre. Ha aggiunto anche, però, che è stato un padre amorevole seppur di vecchio stampo.

Chi è Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno

Il secondo figlio è nato nel 1976 e ha sempre ammirato il genitore per il lavoro e per i successi che ha ottenuto. Nicolò lavora come sceneggiatore, ad esempio, ha collaborato con Woody Allen alla scrittura de La dea dell'amore. Oltre a questo, sulla sua vita privata si conosce ben poco.

Leonardo è il più piccolo dei tre. Nasce nel 1989 e oggi lavora come imprenditore. La sua biografia riporta che ha studiato e si è laureato alla Bocconi, volando poi a Shangai per un master. Grazie a questo bagaglio culturale è diventato co-fondatore di una start-up. Vive lontano dal mondo dello spettacolo ma è attivo sui social, rispetto ai fratelli. Non è sposato, ma convive dal 2008 con la sua compagna che ha conosciuto in uno dei suoi viaggi.