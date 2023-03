Oscar 2023, Jimmy Kimmel sul suo ritorno: "Quando presentavo io, nessuno è mai stato picchiato"

Il noto conduttore televisivo Jimmy Kimmel presenterà per la terza volta in carriera la cerimonia degli Oscar, ironizzando su quanto accaduto nella passata edizione.

L'ultima volta in cui Jimmy Kimmel ha presentato gli Oscar scoppiò lo "scandalo della busta", ovvero Warren Beatty e Faye Dunaway annunciarono per sbaglio La La Land come miglior film, ma il premio era in realtà indirizzato a Moonlight. "Nessuno però si fece male", come sottolineato ironicamente dal conduttore.

"Quando ho presentato io lo show nessuno è stato piicchiato. Si sono comportati tutti bene ai miei Oscar" ha scherzato Jimmy Kimmel in un'intervista ai microfoni di Good Morning America. Ovviamente in molti si sono chiesti se Kimmel farà cenno allo schiaffo di Will Smith ai danni di Chris Rock. Ecco la sua risposta: "Sicuramente se ne parlerà, è il momento che tutti aspettano. Ma non sarà il focus dello show".

Gli Oscar di quest'anno si terranno il 12 marzo al Dolby Theatre , in quel di Hollywood. Vi ricordiamo che potete seguire la cerimonia con noi di Movieplayer. Una lunga maratona che inizierà con un pre-show dedicato a previsioni e chiacchiere tra noi della redazione e con i nostri ospiti in collegamento, proseguirà commentando il tappeto rosso e i look delle star, per poi concentrarsi sulla Notte degli Oscar vera e propria, con l'assegnazione dei premi e le inevitabili reazioni a caldo, tra soddisfazione e delusioni.