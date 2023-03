Oscar 2023, Jimmy Kimmel riaccende la faida con Matt Damon: "Non sa leggere e odora di medicina per cani"

Va avanti ormai da un decennio l'amichevole rivalità tra Matt Damon e Jimmy Kimmel, ma il conduttore del noto programma televisivo ha deciso di punzecchiare l'attore durante la cerimonia degli Oscar di ieri sera. Il suo intervento è avvenuto con una semplice domanda a Jessica Chastain, co-star di Damon nel film The Martian.

"Dimmi, è stato difficile girare quel film con Matt Damon perchè non sa leggere e puzza di medicina per cani?". L'attrice ha risposto in maniera molto pacata sul fatto che avesse avuto poche scene e quindi tutto andò per il meglio.

I siparietti tra Kimmel e Damon ebbero inizio nel 2005, precisamente nella terza stagione del Jimmy Kimmel Live! dove l'attore venne tagliato negli ultimi minuti del programma. Da allora la faida tra i due è diventata una gag ricorrente: nel 2008 l'allora compagna di Kimmel, Sarah Silverman, realizzò addirittura un video musicale dal titolo "Mi scopo Matt Damon". Kimmel rispose realizzando un video su Ben Affleck, amico di lunga data di Matt Damon.

Leggi anche: Matt Damon vs Jimmy Kimmel: sesso, dispetti e insulti in TV, una rivalità da ridere

Quando Damon e Affleck hanno condotto gli Oscar nel 2017 Kimmel ha fatto immediatamente suonare della musica mentre l'attore iniziò a parlare. Quello di ieri sera, dunque, è stato un nuovo capitolo in una faida ormai interminabile.