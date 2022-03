Oscar 2022: Paolo Sorrentino non ce la fa, miglior film straniero è il giapponese Drive My Car

Deluse le aspettative dell'Italia, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino battuto agli Oscar 2022 dal giapponese Drive My Car.

Paolo Sorrentino non fa il bis. La corsa agli Oscar 2022 del suo È stata la mano di Dio si interrompe proprio durante la cerimonia di consegna delle statuette dove a trionfare come miglior film straniero è il giapponese Drive My Car.

L'Italia esce a mani vuote da questa edizione degli Oscar che ha visto Paolo Sorrentino sfiorare il colpaccio e conquistare il secondo Oscar con il suo film più autobiografico, coprodotto da Netflix.

Alla fine, però, il regista napoletano si deve accontentare di essere entrato nella cinquina finale per il miglior film straniero. Gli altri nominati erano Flee (Danimarca), Lunana - Il villaggio alla fine del mondo Bhutan) e La persona peggiore del mondo (Norvegia).

Se Sorrentino non la spunta all'Oscar come miglior film straniero, neanche gli altri candidati italiani vengono premiati dall'Academy. Massimo Cantini Parrini, candidato per i costumi di Cyrano, è stato battuto dalla costumista di Crudelia Jenny Beavan mentre il regista Pixar Enrico Casarosa, autore dell'acclamato Luca, assiste al trionfo dei "cugini" Disney con Encanto eletto miglior film d'animazione. Qui tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar 2022.

Drive My Car, diretto da Ryusuke Hamaguchi, segue l'attore e regista teatrale Yusuke Kafusu accetta di mettere in scena Zio Vanja a un festival di Hiroshima. Qui conosce Misaki, una giovane estremamente riservata che le è stata assegnata come autista.