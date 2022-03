Oscar 2022: Non si nomina Bruno verrà eseguita dal vivo durante la cerimonia

Non si nomina Bruno, la canzone dei record tratta dalla colonna sonora di Encanto, sarà interpretata dal vivo durante la cerimonia degli Oscar 2022.

A confermarlo sono stati i produttori della serata che assegna i premi cinematografici della stagione, Will Packer e Shayla Cowan.

Sul palco dell'evento organizzato dall'Academy saliranno quindi Adassa (che dà voce nella versione del film originale a Dolores), Stephanie Beatriz (Mirabel), Mauro Castillo (Felix), Carolina Gaitan (Pepa) Diane Guerrero (Isabela). Insieme a loro ci saranno anche Becky G e Luis Fonsi.

Non si nomina Bruno, il brano scritto da Lin-Manuel Miranda per Encanto, non è candidato agli Oscar 2022 e in corsa per la statuetta c'è invece Dos Oruguitas che dovrà scontrarsi con Be Alive da Una famiglia vincente - King Richard, Down to Joy da Belfast, No time to die dall'ultima avventura di Daniel Craig nel ruolo di 007 e Somehow You Do da Four Good Days.

L'attesa cerimonia di premiazione degli Oscar andrà in onda nella notte di domenica e sarà condotta da Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall.