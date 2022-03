Oscar 2022: Lady Gaga, Kevin Costner e Zoe Kravitz tra i presentatori dei premi

La cerimonia di consegna degli Oscar 2022 sta iniziando a prendere forma: l'Academy ha infatti annunciato i primi nomi dei presentatori e tra le star coinvolte ci sono anche Lady Gaga e Zoe Kravitz.

La serata sarà trasmessa in diretta il 27 marzo dal Dolby Theatre di Hollywood e sarà condotta da tre attrici.

L'edizione numero 94 degli Oscar, i premi assegnati ogni anno dall'Academy of Motion Pictures, sarà condotta da Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall.

Nella giornata di oggi è stato svelato che saliranno sul palco per consegnare alcune delle ambite statuette Lady Gaga, Kevin Costner, Young Yuh-jung che ha vinto l'Oscar nel 2020 grazie alla sua interpretazione in Minari, Rosie Perez, Chris Rock e Zoë Kravitz, la star di The Batman.

Il produttore della serata, Will Packer, ha dichiarato: "I film ci ispirano, ci intrattengono e ci uniscono in giro per il mondo. Quello è l'obiettivo preciso dello show in questa annata e siamo elettrizzati nell'accogliere i primi nomi stellari che si uniranno a noi sul palco degli Oscar per aiutarci a celebrare il potere del cinema e onorare il meglio dell'anno nel settore".

Lady Gaga, inoltre, sarà impegnata nella conduzione del party organizzato annualmente da Elton John per raccogliere fondi a favore dell'AIDS Foundation, evento che vedrà impegnati anche Billy Porter, Eric McCormack e David Furnish.